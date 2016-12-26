أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم الاثنين 26/12/2016

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الاثنين 26/12/2016 سعر الذهب اليوم الاثنين 26/12/2016

اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2016 فى كل الدول العربية والكويت والسعودية والعراق والمغرب وفلسطين والامارات والجزائر .

سعر الذهب اليوم فى مصر :

ذهب عيار 24 :- 697 جنية مصرى
ذهب عيار 21 :- 685 جنية مصرى
ذهب عيار 18 :- 536 جنية مصرى
جنية الذهب :- 4880 جنية مصرى

سعر الذهب اليوم فى الكويت :

ذهب عيار 24 :- 12.18 دينار كويتى
ذهب عيار 21 :- 10.22 دينار كويتى
ذهب عيار 18 :- 9.05 دينار كويتى
جنيه الذهب :- 89.13 دينار كويتى
سعر كيلو الذهب :- 12820.66 دينار كويتى

ذهب عيار 24 :- 153.22 ريال سعودى
ذهب عيار 21 :- 134.22 ريال سعودى
ذهب عيار 18 :- 113.44 ريال سعودى
جنيه الذهب :- 1125.67 ريال سعودى
سعر كيلو الذهب :- 161636.600 ريال سعودى

سعر الذهب اليوم فى المغرب :

ذهب عيار 24 :- 420.6 درهم مغربى
ذهب عيار 21 :- 365.7 درهم مغربى
ذهب عيار 18 :- 334.99 درهم مغربى
جنيه الذهب :- 3069 درهم مغربى
سعر كيلو الذهب :- 399045.5 درهم مغربى

سعر الذهب اليوم فى العراق :

ذهب عيار 24 :- 508106 دينار عراقى
ذهب عيار 21 :-434107 دينار عراقى
ذهب عيار 18 :- 36435.44 دينار عراقى
جنيه الذهب :- 348408 دينار عراقى
سعر كيلو الذهب :- 49696067.7 دينار كويتى

سعر الذهب فى الامارات :

ذهب عيار 24 :- 180.33 درهم اماراتى
ذهب عيار 21 :- 170.37 درهم اماراتى
ذهب عيار 18 :- 149.57 درهم اماراتى
جنيه الذهب :- 1104.2 درهم اماراتى
سعر كيلو الذهب :- 157743.8 درهم اماراتى

سعر الذهب فى فلسطين :

ذهب عيار 24 :- 173.55 شيكل
ذهب عيار 21 :- 176.70 شيكل
ذهب عيار 18 :- 147.77 شيكل
جنيه الذهب :- 1071711. شيكل

سعر الذهب فى الجزائر :

ذهب عيار 24 :- 4845.35 دينار جزائرى
ذهب عيار 21 :- 4193.31 دينار جزائرى
ذهب عيار 18 :- 3691.26 دينار جزائرى
جنيه الذهب :- 32946.44 دينار جزائرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر