سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26/12/2016

سمر العشري

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.50 جنيه للشراء مقابل 19.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك الأهلي الكويتي مصر : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.25

مصرف أبوظبي الإسلامي : سعر الشراء 18.99 ، سعر البيع 19.30

بنك البركة : سعر الشراء 18.94 ، سعر البيع 19.49

بنك مصر إيران للتنمية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.60

بنك الاسكندرية : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 18.95

بنك التعمير والإسكان : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع : 19.30

البنك الأهلي اليوناني : سعر الشراء 18.90 ، سعر البيع 19.50

المصرف المتحد: سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.10

بنك بلوم مصر : سعر الشراء 18.80 ، سعر البيع 19.20

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 18.79 ، سعر البيع 19.12

بنك فيصل الاسلامى المصرى : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.75

البنك العربى الافريقي الدولى : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

بنك قناة السويس : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 18.95

SAIB Bank : سعر الشراء 18.75 ، سعر البيع 19.10

البنك الأهلى المصري : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

بنك مصر : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

كريدي أجريكول : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

بنك القاهرة : سعر الشراء 18.65 ، سعر البيع 18.85

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.50 جنيه للشراء مقابل 19.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء .

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر :

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 20.25 للشراء مقابل 20.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع .

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع .

وفي سياق مرتبط صار تداول الفوركس في الفترة الأخيرة من الوسائل المربحة التي يستخدمها الكثير من المستثمرين الصغار، حيث شهدت سوق الفوركس إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سوق الفوركس بمميزات عديدة غير موجودة في الأسواق المالية وأسواق تداول العملات العادية، ويتحكم في سوق الفوركس أسعار العملات العالمية، حيث أن تداول الفوركس يعمل طول اليوم وغير مرتبط بمواعيد عمل رسمية، وتنفرد هذه الأسواق بتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة، عكس السوق السوداء التي تتعرض لخسائر فادحة، ويتحكم فيها سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية بعد قرار تعويم الجنيه .

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس .

شبكةعيونالإخبارية

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