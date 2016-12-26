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نائب: "مش كل الأماكن السياحية بيدخلها مصريين.. والجلاليب والحلّل مشهد مشوه"

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نائب: "مش كل الأماكن السياحية بيدخلها مصريين.. والجلاليب والحلّل مشهد مشوه" نائب: "مش كل الأماكن السياحية بيدخلها مصريين.. والجلاليب والحلّل مشهد مشوه"

>كتب رامى سعيد

قال النائب محمد على عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ديلى ميل البريطانية، والتى تعد واحدة من الصحف الأكثر انتشارًا، وصفت فى إحدى تقاريرها أن من أكثر الدول الطاردة للسياحة، مرجعًة السبب إلى سوء معاملة المصريين الاجانب وعدم درايتهم بقيمة الحضارة الفرعونية وتاريخ بلادهم، مضيفًا: "مش كل الأماكن السياحية ينفع يدخلها مصريين مرتدين الجلاليب وبصحبتهم الحلل، وده مشهد مشوه".

 

وأوضح عبده، لـ"اليوم السابع" أن السياحة المصرية قضية قومية لابد أن تتضافر مجهودات كل المصريين لاستعادتها، مشيرًا إلى أن حجم واردتها أكبر من أى مشروعات آخر، مؤكدًا أنها ستدر على خزانة الدولة 100 مليار جنيه سنويًا.

 

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود مكاتب مصرية فى الدول الغربية التى نستهدفها فى المجال السياحى، للإعلان والترويج عن الأماكن السياحية، وشرح مقومتها، والتأكيد على أن مصر بلد أمن يرحب بالسياحة.

 

وأكد عبده، على أن إطلاق الشركة القابضة لمصر والطيران حملات تسويقية أمرًا جيدًا، مشيرًا إلى أن ما تحتاجه مصر هو الترويج للسياحة خارج مصر لتعظيم الموارد والاقتصاد بالعملة الصعبة.

 

وكان صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد صرح بأن الشركة تطلق إحدى أكبر حملاتها التسويقية للفترة الحالية بعنوان "إجازتك فى مصر" والتى تتزامن مع بدء فترة أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام، حيث تقدم برامج سياحية متكاملة تشمل الطيران والإقامة لكل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بأسعار تنافسية تلائم كافة رغبات العملاء، وذلك تحت رعاية شريف فتحى وزير الطيران المدنى وحرصا من الشركة الوطنية على تنشيط السياحة الداخلية فى مدن الجذب السياحى فى مصر.


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