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نائب برلمانى: "عندى 8 أولاد والزيادة السكانية مش مشكلة لو بقينا زى الصين"

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نائب برلمانى: "عندى 8 أولاد والزيادة السكانية مش مشكلة لو بقينا زى الصين" نائب برلمانى: "عندى 8 أولاد والزيادة السكانية مش مشكلة لو بقينا زى الصين"

>كتب أمين صالح

قال رائف تمراز عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية ليست مشكلة إذا ما تم حسن استغلالها مثل الصين التى استثمرتها فى زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة، متابعًا: "على كل فرد فى الأسرة أن يعمل ويزيد إنتاج دولته، وكل دول العالم تستغل الزيادة السكانية فى التنمية والنهوض بالبلاد، وخاصة فى المشروعات الصغيرة."

 

أضاف تمراز، لــ"اليوم السابع"، أن لديه 8 أولاد، لافتًا إلى أن المشكلة السكانية ليست العائق إذا ما تم استغلالها، متابعا: "حل المشكلة ليس من خلال تحديد النسل، فأنا ضد تلك الفكرة، وإنما الأفضل لنا أن يتم تأهيل المواطنين على العمل وزيادة الإنتاج، والاقتداء بالصين التى تحوى عدد من السكان يزيد عن المليار نسمة".

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المحبوسين فى دول مختلفة يقضون مدة حبسهم فى الإنتاج والصناعة، كما تقوم الصين بإرسالهم إلى دول أخرى للعمل بالتجارة والترويج للمنتجات.

 

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد السكان بجمهورية العربية إلى 92 مليون و178 ألف و293 نسمة، ومقارنة بآخر تعداد أعلنه جهاز الإحصاء رسميا فى 24 نوفمبر الماضى حول التعداد السكانى، والبالغ وقتها 92 مليون نسمة، تبين ارتفاع عدد السكان إلى 92 مليون و 178 ألف و293 نسمة، بعد مرور 30 يوما فقط، من إعلان التعداد رسميا، بواقع زيادة 178 ألف و 293 نسمة.


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