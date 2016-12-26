مصادر: الكنائس الثلاث تعد قوائم بدور العبادة غير المرخصة لتقنين أوضاعها

كتبت: سارة علام

كشف مصدر كنسى، أن الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية تعد قوائم بالكنائس غير المرخصة، ويعمل الأساقفة المسئولون على إعداد الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعها بعد صدور قانون بناء الكنائس، الذى شرع تقنين أوضاع الكنائس القائمة بالفعل.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن مدينة 6 أكتوبر وحدها تضم 10 كنائس أرثوذكسية بينها، 6 حاصلة على تراخيص بشكل قانونى و4 فى طور التقنين، بالإضافة إلى كنيسة كاثوليكية مرخصة، وأخرى غير مرخصة، وكنيسة إنجيلية مرخصة، وأخرى غير مرخصة، مؤكدًا أن الكنائس تتواصل مع الجهات المختصة من أجل إعداد الملفات اللازمة لتلك الكنائس، تمهيدًا لتقنين أوضاعها رسميًا وترخيصها.