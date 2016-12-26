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ننشر خطة هيئة الأبنية التعليمية بدمياط لعام 2016/2017

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ننشر خطة هيئة الأبنية التعليمية بدمياط لعام 2016/2017 ننشر خطة هيئة الأبنية التعليمية بدمياط لعام 2016/2017

>دمياط-معتز الشربينى

حصلت "اليوم السابع" على خطة عمل هيئة الأبنية التعليمية بدمياط برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، وذلك فى أعمال الإنشاءات والصيانة لعام 2016/2017.

تضمنت أعمال الإنشاءات تنفيذ 18 مشروعا بإجمالى 268 فصلا بقيمة 82 مليون جنيه وجار أيضا تسليم 11 مدرسة بإجمالى 161 فصلا لدخول العملية التعليمية عام 2016/2017. كما سيتم طرح 16 مدرسة للإنشاء بإجمالى 311 فصلا.

وفى مجال أعمال الصيانة، جار الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة فى 22 مدرسة من قبل هيئة الأبنية التعليمية بمبالغ 15 مليون جنيه وجار أيضا البدء فى تنفيذ اعمال صيانة 9 مدارس بأعمال صيانة مختلفة بقيمة 8 ملايين جنيه.

إضافة إلى إنشاء مدرستين على الطراز اليابانى لأول مرة بدمياط إحداهما مقرها قرية البساتين بمركز كفر البطيخ على مساحة 8931م2 بعدد فصول 22 فصلا، والمدرسة الثانية تحت مسمى المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 7752م2 بعدد فصول 14 فصلا.

 


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