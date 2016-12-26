ضبط 50 كيلوجرام بانجو بحوزة سائق بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بدمياط من ضبط سائق شهرته الهن وبحوزته 50 كيلو من نبات البانجو المخدر كانت في طريقها إلى قرية الشعراء بمركز دمياط باطنية دمياط تم تحرير محضر للمتهم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم علي عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط تفيد بقيام هانى م ع ب 26 سنة وشهرته الهن من شبرا القاهرة ومقيم بكفر العرب بفارسكور سائق بالاتجار في المواد المخدرة بنظام الجملة والقطاعى وأنه يتخذ من قرى مركز دمياط مركزا لتجارته الممنوعة أكدت تحريات النقيب محمد مجاهد وكيل مكتب مكافحة المخدرات بدمياط صحة المعلومات وأن المتهم فى طريقه لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه بقرى مركز دمياط.

وبعرض المعلومات والتحريات علي اللواءين نادر جنيدى مساعد وزري الداخلية لأمن دمياط والسيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط أمرا باستئذان النيابة لضبطه وبعد تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة التى أشرف عليها العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية بدمياط تمكن المقدم علي عامر والنقيب محمد مجاهد من ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة رقم 152783 ملاكى دمياط بقرية السنانية قسم ثان دمياط وبحوزته 16 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 50 كيلو جراما ومبلغا ماليا كبيرا من حصيلة البيع وجهاز تليفون محمول لسهولة اتصاله بعملائه تم تحرير محضر للمتهم وعرضه على النيابة وتولى إسلام مصباحى وكيل النيابة التحقيق.