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كريستيانو رونالدو لأطفال سوريا: "أنتم الأبطال الحقيقيون"

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الأحد 25-12-2016 21:27

وجه لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo، رسالةً إلى أطفال سوريا، معتبراً إياهم الأبطال الحقيقيين.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني، وقائد البرتغالي لكرة القدم، في بثه عبر حسابيه الرسميين على تويتر وفيس بوك: "مرحباً، هذه الرسالة إلى أطفال سوريا. نعلم أنكم تعانون كثيراً. أنا لاعبٌ مشهورٌ جداً، لكنكم أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل، فالعالم معكم، ونحن نهتم بكم. أنا معكم".

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر31 عاماً والمتوج مؤخراً بلقب أفضل لاعب في العالم للعام 2016، اختير كسفيرٍ لمنظمة "أنقذوا الأطفال (Save the Children)" منذ العام 2013، حيث شارك في العديد من الأنشطة الخيرية، فضلاً عن تبرعه لضحايا الأزمات الإنسانية والحروب.

 

 

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