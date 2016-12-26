المرض يمنع الملكة إليزابيت من الإحتفال بالكريسماس

ألغت الملكة إليزابيت الثانية صباح اليوم الأحد مشاركتها في مراسم عيد الكريسماس بسبب إصابتها بزكام شديد، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام الملكي.

وقال القصر في بيان: "لن تشارك جلالة الملكة في مراسم العيد هذا الصباح، وهي تتعافى من زكام شديد".

وأضاف البيان "ستشارك جلالة الملكة باحتفالات عيد الميلاد مع العائلة الملكية خلال النهار". وذكرت المصادر أن الملكة ستبقى في قصر ساندرينغهام شرق انكلترا، حيث تحتفل العائلة الملكية عادة بأعياد آخر السنة.

يشار الى أن الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب البالغ 95 عاماً، قاما قبل أيام بتأخير انتقالهما من قصر باكنغهام الى قصر ساندرينغهام يوماً واحداً بسبب الزكام.

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