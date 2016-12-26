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أستاذ جلدية: 5 خطوات لمعالجة الشعر الخشن والتمتع بإطلالة جذابة

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أستاذ جلدية: 5 خطوات لمعالجة الشعر الخشن والتمتع بإطلالة جذابة أستاذ جلدية: 5 خطوات لمعالجة الشعر الخشن والتمتع بإطلالة جذابة

>كتبت سماح لبيب

أكد الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث السابق، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن السيدات اللاتى تعانين من خشونة الشعر "الشعر الأكرت"، وترغبن فى الظهور باحتفالات رئيس السنة الميلادية خلال أيام بمظهر جذاب، لابد أن تتبعن عددا من النصائح لمدة أسبوع على الأقل، اعتبارا من الآن، أهمها:

 

1 استخدام الزيوت الطبيعية يوما بعد آخر، وأهمها زيت الزيتون ، وزيت اللوز الحلو .

 

2 الابتعاد عن كريمات فرد الشعر ، أو الكراتين لاحتوائها على مواد كيماوية ضارة .

 

3 استخدام الكريمات المرطبة للشعر خلال الأسبوع الجارى لتغذيته وزيادة ليونته.

 

4 فرد الشعر من خلال السيشوار أو مكواه البيبليس للظهور بمظهر جيد .

 

5 غسيل الشعر بالشامبو كل يوم يجعله جافا ومجعدا، ولابد من غسله بشامبو كل يومين أو ثلاثة أيام.

 


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