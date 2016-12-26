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قسمان نسويان للأحوال في الخرج والسليل

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قسمان نسويان للأحوال في الخرج والسليل قسمان نسويان للأحوال في الخرج والسليل

بدأت الأحوال المدنية باستقبال المواطنات في مقريها الجديدين بمحافظتي الخرج والسليل، اللذين يحويان وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، لاستقبال وتسليم البطاقات.

من جانبها أوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجوهرة الشبانة خلال افتتاحها المكتب النسائي بالخرج أن ذلك يأتي ضمن الخطة المعدة لافتتاح مكاتب نسائية في كافة مناطق المملكة لخدمة المواطنات اللاتي لا يحملن هوية وطنية.

وأضافت: "التوسع في افتتاح الأقسام النسائية يشمل جميع مناطق المملكة وسيتم افتتاح المكاتب تباعاً حسب الخطة المعدة وبمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب".

يذكر أن الأحوال المدنية افتتحت مؤخراً أربعة مكاتب في محافظات الغاط، طريف، النبهانية، وأملج، كما أرسلت الوحدات المتنقلة إلى عدد من المحافظات كالخفجي والوجه والمهد.

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