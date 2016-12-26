أسرة القفاري تحتفل بملتقاها السنوي الـ 17 في بريدة

احتفلت أسرة القفاري، من قبيلة تميم، بملتقاها السنوي السابع عشر يوم الجمعة الموافق 24/3/1438، بقاعة مكارم للاحتفالات بمدينة بريدة، بحضور جمع غفير من أبناء وبنات الأسرة، بلغ عددهم نحو سبع مئة فرد، يتقدمهم كبار الأسرة ووجهاؤها ومثقفوها من كافة مدن مملكتنا الغالية.

‏وتخلل الملتقى السلام بين أفراد الأسرة وتبادل الأحاديث الودية، وعلى ضوئه أقيم مهرجان مصغر ومسابقات خاصة بالأشبال والأطفال بعد صلاة المغرب.

‏ثم بدأ برنامج الحفل الرسمي الساعة التاسعة، قدمه الشابان عمر بن صالح القفاري، ومعاذ بن محمد القفاري، فيما تلا الشبل راشد بن عبدالله القفاري آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى كلمة الأسرة الدكتور بجامعة الإمام بالرياض الشيخ عبدالله بن سليمان القفاري، وبعدها كلمة اللجنة المنظمة ألقاها الأستاذ سليمان بن عبدالله القفاري المدير التنفيذي للقاءات الأسرية، ثم ألقى الشاعر معن بن محمد القفاري قصيدة ترحيبية بالأسرة.

‏وأعقب الحفل عرض مرئي وتقرير عن أعمال الأسرة قدمه الشاب محمد بن خالد القفاري، ونبذة عن الوجيه العم جربوع بن محمد القفاري -رحمه الله- إضافة إلى مداخلات من أبناء الأسرة الدارسين في أميركا، عبر التسجيل المرئي، ثم عمل لقاء مع بعض كبار الأسرة قدمه الأستاذ خالد بن عبدالعزيز القفاري وتخلله تكريم عدد من الإعلاميين.

‏وفي ختام الحفل تم السحب على الجوائز المقدمة للحضور، ومن ثم تناول الجميع مأدبة العشاء على شرف الضيوف، احتفالاً بهذه المناسبة.

وهنأ المشرف العام على الحفل معالي قاضي الاستئناف الشيخ إبراهيم بن سليمان القفاري، أسرة القفاري على نجاح الملتقى، مثمنا جهود العاملين بمكتب الإسرة، وشاكراً كل من حضر الملتقى من الجنسين. ووعد بكثير من التطورات المستقبلية على صعيد الأسرة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لمسيرة الأسرة للسنوات المقبلة.