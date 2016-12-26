اثنينية الذييب تستضيف لجنة التراث بشقراء

د. عبداللطيف الحميد

تستضيف اثنينية الذييب اليوم الاثنين عددا من أعضاء لجنة التراث التابعة لمجلس أهالي شقراء للتحدث عن جهود رجال الأعمال والأهالي في إعادة تأهيل وإعمار البلدة التاريخية في محافظة شقراء؛ حيث سيكون ضيفا اللقاء الأستاذ د. عبداللطيف بن محمد الحميد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مدير تحرير مجلة الدرعية المشرف على لجنة التراث الأهلية بشقراء، والأستاذ عبدالله بن ناصر المجيول رئيس لجنة التراث الأهلية بشقراء. وقد وجه صاحب الاثنينية حمود بن عبدالله الذييب الدعوة لعدد من المهتمين بالتراث وشؤون الآثار لحضور اللقاء.

عبدالله المجيول

حمود الذييب