أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اثنينية الذييب تستضيف لجنة التراث بشقراء

Google+ Print
0de1217b4da6b9b0ad96eaf32927c547.jpg

د. عبداللطيف الحميد

تستضيف اثنينية الذييب اليوم الاثنين عددا من أعضاء لجنة التراث التابعة لمجلس أهالي شقراء للتحدث عن جهود رجال الأعمال والأهالي في إعادة تأهيل وإعمار البلدة التاريخية في محافظة شقراء؛ حيث سيكون ضيفا اللقاء الأستاذ د. عبداللطيف بن محمد الحميد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مدير تحرير مجلة الدرعية المشرف على لجنة التراث الأهلية بشقراء، والأستاذ عبدالله بن ناصر المجيول رئيس لجنة التراث الأهلية بشقراء. وقد وجه صاحب الاثنينية حمود بن عبدالله الذييب الدعوة لعدد من المهتمين بالتراث وشؤون الآثار لحضور اللقاء.

image 0

عبدالله المجيول

image 0

حمود الذييب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية