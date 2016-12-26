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أيتام ومسنو الرياض يختتمون مشاركتهم التطوعية في كرنفال «مزولة» بديراب

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أيتام ومسنو الرياض يختتمون مشاركتهم التطوعية في كرنفال «مزولة» بديراب أيتام ومسنو الرياض يختتمون مشاركتهم التطوعية في كرنفال «مزولة» بديراب

اختتمت 16 يتيمة و18 مسناً ومسنة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مشاركاتهم التطوعية التي استمرت يومين في فعاليات كرنفال الطيبين "مزولة" الذي أقيم في ميدان ديراب بالرياض تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع برعاية الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر.

وقد ساهمت اليتيمات في إعداد وتنظيم فعاليات المهرجان من خلال الإشراف على عدد من الألعاب وعروض الطيران ومسابقات ركوب الخيل وساعدن في تنفيذها بطرق حديثة جذبت الكثير من زوار ورواد المهرجان؛ حيث تركت مشاركتهن أثراً طيباً في نفوس الحضور، كما ساهم عدد من مسني ومسنات دور الرعاية الاجتماعية بالحضور والمشاركة الفعالة في مجموعة من البرامج الاجتماعية والإنسانية التي أقيمت ضمن الفعاليات بغرض تعزيز ودعم دور ورسالة الجمعية وتنمية مواردها لتسليط الضوء على قضية مرض الزهايمر وسبل الوقاية منه، وقد حضر الكرنفال أكثر من 7000 زائر؛ حيث شكل مناسبة للترفيه المفتوح للأسر بما يتضمنه من فقرات شيقة، وبما احتواه من احتياجات الزوار المختلفة .

تأتي هذه المشاركة لتمثل حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المجتمعي بفئاتها المشمولة بالرعاية من خلال التواجد المستمر في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناسبات المختلفة وإتاحة الفرصة لهذه الفئات المهمة من المجتمع لوضع بصمة إيجابية تُعبر عنهم بصدق.

المشاركون في صورة جماعية

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