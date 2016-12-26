وزير الخارجية يستقبل سفراء الولايات المتحدة و فنلندا وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بمقر الوزارة أمس كلاً من، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

كما استقبل معاليه في مكتبه سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاوتيلاينين وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة، مانسا أونتانا وسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة، سناهد بريستريتش.

وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

الجبير خلال استقباله السفير الفنلندي

وزير الخارجية خلال استقباله سفير بوركينا فاسو

وزير الخارجية يستقبل سفير البوسنة والهرسك