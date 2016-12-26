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أمين التخصصات الصحية: الميزانية ستعزز من كفاءة وقدرة الخدمة الصحية

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أمين التخصصات الصحية: الميزانية ستعزز من كفاءة وقدرة الخدمة الصحية أمين التخصصات الصحية: الميزانية ستعزز من كفاءة وقدرة الخدمة الصحية

د. أيمن عبده

رفع الأمين العام للهيئة للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ.

وأشاد الأمين العام بما تضمنته الميزانية، مؤكدًا متانة وقوة الاقتصاد السعودية وقدرته على استيعاب المتغيرات، لافتاً إلى أن المملكة تملك كوادر بشرية متخصصة تحت قيادة حكيمة من شأنها أن تجنبها المخاطر بعد -مشيئة الله-.

وأوضح أن الميزانية الجديدة جاءت لتلبي احتياجات المواطن ومتطلباته وتوفير سبل العيش الرغيد، وتعزز من كفاءة الاقتصاد.

وتطرق إلى ما حظي به قطاع الصحة من دعم في الميزانية وتخصيص ما نسبته 13.5 % تمثل 120 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، وهو ما سيعزز من كفاءة وقدرة الخدمة الصحية ويرفع من قدرتها عبر إنشاء واستكمال وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتنفيذ وتطوير عدد من المشاريع، مشيراً أن الميزانية تحمل رؤى وطموحات عالية تتسم بالشفافية العالية وهو ما سيجعلها مؤثرة وقوية وتعود بالنفع على الوطن والمواطن، حيث اعتمدت على تنويع مصادر الدخل بنسب أكثر من الموازنات السابقة.

وعبر عن شكره وتقديره للقيادة -حفظها الله- على ما توليه من اهتمام ورعاية لدعم التنمية والعطاء في بلادنا والسعي نحو رفاهية المواطن وتعزيز الاقتصاد.

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