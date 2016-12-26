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أثـر الميزانيـة يحلـق بسـوق الأسهـم

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أثـر الميزانيـة يحلـق بسـوق الأسهـم أثـر الميزانيـة يحلـق بسـوق الأسهـم

أغلق سوق الأسهم أمس مرتفعاً 103.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7190.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة.

وجاءت مكاسب السوق مدعومة بنمو حركة التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل قيم التداول إلى 5.54 مليار ريال، مقابل نحو 4 مليارات ريال بالجلسة السابقة، وجاء ارتفاع السوق مدعوما بإعلان الميزانية العامة للدولة وإصدار برنامج التوازن المالي الذي تتضمن عدداً من الإجراءات الاقتصادية، ونص برنامج التوازن المالي على بناء سوق مالي متقدم ومنفتح على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر يحفز الدورة الاقتصادية الاستثمارية.

الى ذلك تطرح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في جميع فروعها ابتداء من اليوم، فئات الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية السعودية الجديد جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداوَلة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية للدولة.

وكما أكد محافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ستستمر المؤسسة في طرح المخزون الموجود لديها من الإصدار الخامس تلبية لاحتياجات السوق من النقد.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد فإن حجم النقد المتداول حاليا خارج المصارف يبلغ 174.3 مليار ريال بنهاية اكتوبر الماضي، مقارنة مع 173.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015.

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