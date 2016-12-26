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"صحة الاسكندرية": تحرير 573 محضرا و غلق 32 صيدلية خلال عام 2016

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"صحة الاسكندرية": تحرير 573 محضرا و غلق 32 صيدلية خلال عام 2016 "صحة الاسكندرية": تحرير 573 محضرا و غلق 32 صيدلية خلال عام 2016

> الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حصاد نشاطها خلال عام 2016 ، وصرح الدكتور  مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد تم ترخيص 128 مؤسسة صيدلانية جديدة خلال عام 2016 - ما بين صيدليات عامة تبيع الدواء للجمهور وصيدليات خاصة داخل المستشفيات ومخازن أدوية ،

 

 

وأضاف حجازى فى بيان صادر، أمس أنه قد تم خلال عام 2016 عمل 10742 زيارة تفتيش مفاجئة على الصيدليات العامة و193 زيارة تفتيش مفاجئة على الصيدليات الخاصة داخل المستشفيات و 60 زيارة تفتيش مفاجئة لصيدليات الخدمة الليلية و573 زيارة تفتيش مفاجئة لمخازن الأدوية ، تم خلالها تحرير 415 محضر بأقسام الشرطة واستصدار قرارت غلق إداري ل 32 مؤسسة صيدلانية لعدم وجود ترخيص أو عدم وجود المدير الصيدلى أو وجود أدوية مهربة

 

 


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