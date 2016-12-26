أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

قبل القمة 113.. متعب والجوكر على رأس 6 لاعبين سجلوا فى شباك الزمالك

Google+ Print
قبل القمة 113.. متعب والجوكر على رأس 6 لاعبين سجلوا فى شباك الزمالك قبل القمة 113.. متعب والجوكر على رأس 6 لاعبين سجلوا فى شباك الزمالك

>كتب رمضان حسن

قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ113، والتي تقام الخميس المقبل في ختام الدور الأول للدوري، يظل في تاريخ لقاءات الفريقين العديد من الأرقام والإحصائيات التي لها دلالاتها.

وهناك 6 لاعبين حاليا بالأهلي سبق لهم التسجيل في مرمى الزمالك خلال مباريات القمة،وهم:

 

**عماد متعب

أحرز عماد متعب، 10 أهداف في تاريخ لقاءات القمة، بواقع 6 أهداف في مسابقة الدوري، و3 أهداف في بطولة كأس وهدف وحيد في دوري أبطال أفريقيا.

 

**أحمد فتحي

سبق لأحمد فتحي تسجيل هدفين اثنين في الزمالك، الأول في مباراة الدور الثاني بالدوري خلال موسم 2007-2008، والثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

 

3- مؤمن زكريا

أحرز مؤمن زكريا ثلاثة أهداف في مرمى الزمالك خلال مباريات القمة ، منهم هدفان في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي وهدف واحد في مباراة السوبر مطلع الموسم الماضي.

 

4- عمرو جمال

أحرز عمرو جمال هدفًا وحيدًا في الزمالك خلال مباراة الدور الأول في الموسم الماضي والتي انتهت لصالح الأهلي بهدفين دون مقابل.

 

5- وليد سليمان

أحرز وليد سليمان هدفين في مرمى الزمالك، أحدهما في قمة الدور الأول بالموسم قبل الماضي، والثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013.

6 – عبد الله السعيد

سجل عبد الله السعيد 3 أهداف في الزمالك، بواقع هدفين اثنين في مباراة السوبر المحلي الأخيرة، وهدف في نهائي كأس مصر 2016.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة