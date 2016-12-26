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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكافأة سخية

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكافأة سخية حظك اليوم برج السرطان الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحصل على مكافأة سخية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المائى الذى يشتهر مواليده بمزاجهم المتقلب وطباعهم الحادة جدًا، بالإضافة إلى العاطفية الشديدة والحساسية المفرطة، كما يتميزون بحبهم لعائلاتهم واهتمامهم بها.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تحصل على مكافأة كبيرة وسخية على جهودك فى العمل الأيام الماضية، بعد أن بذلت الحد الأقصى من مجهودك وركزت بشكل كبير على عملك ومسئولياتك، واليوم تتم ترجمة كل هذا المجهود إلى مكاسب مالية.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

تحتاج لأن تنظر بطريقة عملية أكثر لعلاقتك العاطفية، وألا تبالغ فى الرومانسية والنظرة الحالمة للمشاكل التى تواجه هذه العلاقة العاطفية، لأن هذا يستفز شريكك ويجعله يشعر بالقلق تجاهك.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى

الاسترخاء هو أهم ما تحتاجه اليوم، وهذا لا يعنى الاستلقاء على الأريكة وتناول الأطعمة غير الصحية، وإنما ممارسة تقنيات الاسترخاء كالحصول على التدليك أو ممارسة اليوجا أو حتى التنفس بطريقة صحيحة على الأقل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

اليوم قد تنخرط عاطفيًا فى بعض القضايا التى تتطلب منك أن تتعامل معها بطريقة عملية أكثر، فحاول أن تميز بين ما تريده وما هو جيد بالنسبة لك، وأن تنظر للأمور بموضوعية.


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مصر 365

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