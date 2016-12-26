حظك اليوم برج الدلو ليوم الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تلتقى شخصا يحاول الدخول فى حياتك

كتبت مى الشامى

برج الدلو من الأبراج التى يتسم أبناؤها بالهوائية والطيش أحيانًا، ويميل أبناء هذا البرج للصدام فى بعض المواقف، ونقدم توقعات الأبراج لأبناء برج الدلو ليوم الاثنين 26 ديسمبر.

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى :

قد يكون هناك اختلاف فى الرأى اليوم مع زميلك أو مع رئيسك فى العمل، والإجهاد سوف يؤثر على صحتك، لذلك تحتاج إلى الاحتفاظ بالهدوء اليوم وتجنب كل المواجهات المحتملة، سوف تكون قادرًا على الحد بشكل كبير من مستوى التوتر، إذا كنت بدأت اليوم باختبار بدني مثل الجرى.

الدلو على الصعيد العاطفى :

اليوم هو الأنسب إلى البدايات الجديدة على جميع الجبهات، وتستطيع أن تجدد التعهد لتحب شريك حياتك، أو أنك قد تلتقى شخصًا يحاول الدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك.

الدلو على الصعيد الصحى :

يجب أن تعيد النظر فى النظام الغذائى الخاص بك حتى يتضمن وجبات صحية بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم، حاول معالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك فى وقت لاحق لأنها تعيقك بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، حاول أن تقلل التفكير فى الأمور الكثيرة.

توقعات علماء الفلك :

مزاج لطيف اليوم للقيام ببعض الأعمال، ليس هناك شىء يستطيع أن يزعجك فى الواقع، يمكن أن تنشأ مشكلة فى مكان عملك حيث ستتمكن من التأثير عليها بهدوء، يمكنك أيضًا أن تبدأ فى بعض المشاريع لتطوير منزلك أو عملك من أجل تهدئة التوترات فى منزلك.