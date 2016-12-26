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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. السعادة سر تمتعك بصحة جيدة

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. السعادة سر تمتعك بصحة جيدة حظك اليوم برج الحوت الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. السعادة سر تمتعك بصحة جيدة

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يعد أحد الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة والرومانسية والعيش فى عالم مليء بالخيال، ويكرهون الاصطدام بالواقع، ويقدم "اليوم السابع" لأبناء برج الحوت على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى:

اليوم سيكون هادئًا بقدر ما تشعر بالعمل والمهنية، فسوف تواجه يومًا هادئًا فى العمل وإذا حصلت على راحة فستكون ممتعة بعد الجدول الزمنى المزدحم الذى كنت تحمله، وتذكر الأوقات الجيدة لأداء عملك.

 

الحوت على الصعيد العاطفى:

أولئك الذين كانوا فى علاقة على وشك أن يشهدوا بداية مرحلة جديدة فى حياتهم الخاصة، فتستطيع التحرك مع شريك حياتك، وقد يحتوى الأمر على استثمارات ضخمة يحتاج إليها المنزل.

 

الحوت على الصعيد الصحى:

السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، ومن الضرورى أن تتعرف على هذا الرابط بين الصحة والسعادة، وإلا فإن الطاقة التى تنفقها على صحتك ستذهب سدى، وكذلك ستضيع إذا كنت غير راضٍ عن عقلك، وتحتاج إلى الشروع فى رحلة اكتشاف لذاتك لاكتشاف جذور التعاسة الخاصة بك، إذا كنت ترغب فى التمتع بصحة جيدة.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة المقبلة:

كنت فى حالة جيدة ومليئة بالإلهام، وعقلك يعمل بنشاط وهناك تحفيز لك باستمرار، حيث تستمر فى تقديم أفكار وإستراتيجيات جديدة، وهذا اليوم مثمر للغاية بالنسبة لك، لكن كل هذا يمكن أن يفسد إذا لم تأخذ الأمور الصحيحة بعين الاعتبار.


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مصر 365

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