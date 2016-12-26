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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تضطر للانتقال لمدينة أخرى

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تضطر للانتقال لمدينة أخرى حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 26/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد تضطر للانتقال لمدينة أخرى

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يعد أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى:

أنت ذاهب اليوم للحصول على عرض عمل جيد، ولكن قد تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى أو حتى دولة أخرى للاستفادة من عرض هذه الوظيفة، وسيكون لهذا أثر على أفراد عائلتك، وتحتاج إلى النظر فى كل الزوايا المختلفة قبل قبولك هذا العرض.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يوم رائع، يعود الحب إلى قلبك من جديد، وقد تعود لحبيبك القديم بعد أن فرقتكما الأيام، ومع ذلك يجب أن تأخذ وقتًا للتفكير حول الانتقال معًا لأن هذا ليس يوما جيدا للوصول إلى أى قرار، وسيتطلب الأمر منك مزيدًا من العمل أكثر من أى وقت مضى.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشير مواقع الكواكب إلى أن الصحة النفسية هى مصدر قلق اليوم أكثر من الصحة البدنية، فإذا كنت تتصرف بطريقة غير عادية فهذا هو أفضل وقت لاستشارة طبيب معالج للحصول على مساعدة.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة المقبلة:

يمكنك اليوم تحليل الأمور بشكل جيد جدًا، كما ستتلقى اليوم الكثير من التقدير لنظرتك الخاصة، فأنت متألق ويمكنك إنجاز الأمور بطريقة مثالية، قد تتلقى أنباء غير متوقعة تتطلب منك السفر إلى أماكن أكثر خطورة، ولا داعى للذعر إنها رحلة قصيرة.


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مصر 365

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