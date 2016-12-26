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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستواجه ضغوطًا فى العمل

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستواجه ضغوطًا فى العمل حظك اليوم برج الجدى الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستواجه ضغوطًا فى العمل

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الصدق، والرومانسية، وكذلك الشجاعة من أكثر الصفات التى يتميز بها أبناء برج الجدى، فعلى الرغم من أنهم عاطفيون إلا أنهم غير قادرين على إظهار هذه المشاعر إلى أحبائهم، وهو ما يجعلهم يبدون أكثر قسوة من حقيقتهم.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية ليست هى الأفضل، شريك الحياة يمر بأزمة نفسية تجعله يحتاج إلى بعض الاهتمام المضاعف، كذلك عليك أن تهتم به أكثر من ذلك خصوصًا أن علاقتكما تأثرت بسبب ضغوط الحياة.

 

الجدى على الصعيد المهنى..

أنت الآن قادر على إنجاز كل المهام المطلوبة منك بكل سهولة، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من المهام المتراكمة منذ فترة طويلة، فالحل الأفضل الآن أن تحصل على إجازة من العمل تنهى فيها كل المهام المعلقة منذ فترة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

الإجهاد الذى سببه لك العمل أثر على صحتك بشكل سيئ، فعلى الرغم من أن صحتك جيدة، إلا أنك تحتاج إلى راحة ولو ليوم واحد من كل الضغوط التى تتعرض لها.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على مستوى العمل، وكذلك حياتك العاطفية، كذلك من المتوقع أن تسافر قريبًا برفقة صديق قديم.

 


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مصر 365

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