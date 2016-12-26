حظك اليوم برج القوس الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

الصراحة والصدق والطموح من أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج، لديهم بعض العيوب أبرزها التسرع، وهو ما يجعلهم يفقدون بعض الأشياء الثمينة فى حياتهم لهذا الاندفاع.

برج القوس على الصعيد المهنى:

أنت إنسان طموح قادر على أن تحافظ على أوضاعك المهنية، قادر كذلك على مطاردة أحلامك مهما حدث لك من أزمات، فعليك أن تحافظ على وضعك الحالى قدر الإمكان.



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على الصعيد العاطفي:

ربما الوضع الحالى غير مناسب للجلسات الرومانسية، إلا أن هذه الفترة السيئة ستمر مرور الكرام، وستعود علاقتك بشريك الحياة كما كانت فى الماضى، ولكن عليك أن تتجاوز هذه المرحلة وتفكر فى مستقبل العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحى:

بذلت جهدا طويلا حتى استطعت أن تحافظ على نظامك الغذائى الصارم، ولكن من المتوقع أن يتسبب صديق لك فى العمل فى إفساده، عليك أن تمتلك من الإدارة ما يكفى لأن تحافظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أن اليوم سيكون مشرقا وجيدا بالنسبة لك، كذلك ستكون أعمالك موضع تقدير واحترام من الجميع.