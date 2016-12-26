محمد العامري: شعب الإمارات طبعه الخير وعمله الخير

قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، تعليقاً على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن عام 2017 في دولة الإمارات، سيكون شعاره «عام الخير».

بأن عمل الخير ليس جديداً على دولة الإمارات، فهو توجه راسخ منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وقد استمر وتطور في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

فهذا القائد العظيم، هو رمز للقيم الإنسانية، وبابه لا يغلق في عمل الخير، ومد يد العون للجميع في مختلف أنحاء العالم، على اختلافهم، ما جعله نموذجاً مشرفاً نفتخر ونعتز به، وندين له بالوفاء والتقدير للمكانة التي وصلت الدولة إليها. وأضاف: «شعب الإمارات طبعهم الخير، وعملهم الخير، وعام الخير جاء لترسيخ هذه القيمة في كافة المجالات».