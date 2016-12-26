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«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق مبادرة «أم الإنسانية»

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«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق مبادرة «أم الإنسانية» «آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق مبادرة «أم الإنسانية»

أطلقت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» مبادرة «أم الإنسانية»، وذلك استجابة منها لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن أن عام 2017 سيكون «عام الخير»، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي البدء في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دعم ممارسات المسؤولية المجتمعية ونشر تعاليم التسامح والمحبة بين أبناء مجتمع الإمارات.

وقال عبد الجليل البلوكي نائب رئيس مجلس الإدارة في «آفاق الإسلامية للتمويل»: تهدف مبادرة «أم الإنسانية» إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي قامت بها المرأة الإماراتية خلال السنوات العشر الماضية في جميع القطاعات، مع إطلاق عمل فني يتضمن تكريم الفائزات، وتتويج المبادرة بإهدائها إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وقفت سموها إلى جوار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مختلف المواقف الصعبة خاصة منذ بداية تأسيس دولة الإمارات ومساعي سموه المبكرة لتحديث الدولة وإنشاء البنية التحتية، وصاحبة الأيادي البيضاء في محو الأمية في اعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع.

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