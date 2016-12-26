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حاكم رأس الخيمة يوجّه بفتح التطوّع في دوائر الإمارة

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حاكم رأس الخيمة يوجّه بفتح التطوّع في دوائر الإمارة حاكم رأس الخيمة يوجّه بفتح التطوّع في دوائر الإمارة

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بفتح باب العمل التطوعي في كافة الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية على الأسر المواطنة، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017، «عام الخير»، بحسب الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 «عام الخير»، يعكس النهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، وترسيخ قيمة العطاء والبذل، كأحد أهم مميزات الشخصية الإماراتية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واقع ملموس

وقال: «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل» عام الخير «وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية، لترجمته إلى واقع ملموس، وجه صاحب السمو حاكـــم رأس الخيمة، دائرة الموارد البشرية بالعمل، على فتح باب التطوع التخصصي والعام في شتى المجالات والقطاعات لجميع المواطنين، من ذكور وإناث، لدى كافة الدوائر والجهات الحكومية، بالتنسيق والشراكة معها، وذلك لإتاحة الفرصة لخدمة الوطن، والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية، وتقديم الخدمات التي تعود على الجميع بالخير والنفع، وتأصيل التطوع كثقافة مجتمعية».

وأضاف: «كما وجه سموه أيضاً، دائرة البلدية بتنفيذ مبادرة توفير الأراضي السكنية للمواطنين في المنطقة الممتدة من شارع الرفاعة المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد، وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية فيها على المواطنين المستحقين، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017، بما يسهم في تعميم الخير على الأسر المواطنة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لها».

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