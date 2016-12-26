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الزمالك يتمسك بالتجديد لـ"دويدار" ويرحب بالإعارة

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الزمالك يتمسك بالتجديد لـ"دويدار" ويرحب بالإعارة الزمالك يتمسك بالتجديد لـ"دويدار" ويرحب بالإعارة

>كتب أحمد توفيق

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع أحمد دويدار مدافع الفريق خلال الساعات الأخيرة، للحديث حول تجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

 

وطلب أحمد دويدار من مسئولى الزمالك الموافقة على رحيله فى يناير، مقابل تنازله عن باقى مستحقاته لدى القلعة البيضاء والبالغة قرابة مليون و750 ألف جنيه.

 

وشهدت جلسة مسئولى الزمالك مع أحمد دويدار التمسك بتجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات، والتأكيد على ترحيب النادى بإعارته فى الميركاتو الشتوى حال التجديد بشكل رسمى.

 

فيما تمسك أحمد دويدار بموقفه خلال جلسته مع مسئولى الزمالك، حيث عرض البقاء حتى نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالى ثم الرحيل أو الانتقال لنادى آخر فى يناير مقابل التنازل عن مستحقاته المالية.

 

وطلب مسئولو الزمالك من دويدار الحصول على مقابل مادى فى حال رحيله خلال الميركاتو الشتوى وعدم الاكتفاء بتنازله عن مستحقاته، وهو ما تحفظ عليه اللاعب خاصة أن عقده يتبقى فيه 6 أشهر فقط.

 

ومن المنتظر أن تحسم الأيام المقبلة مصير أحمد دويدار بشكل نهائى مع الزمالك سواء بالاستمرار لنهاية الموسم والرحيل عقب انتهاء عقده أو الرحيل فى يناير المقبل بناءً على رغبة اللاعب.


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