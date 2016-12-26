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حبس صاحب ورشة حدادة 4 أيام لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء ببولاق أبو العلا

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حبس صاحب ورشة حدادة 4 أيام لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء ببولاق أبو العلا حبس صاحب ورشة حدادة 4 أيام لاتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء ببولاق أبو العلا

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، برئاسة المستشار حازم لمعى، رئيس النيابة، حبس صاحب ورشة حدادة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشته والاتجار فيها وبيعها للعناصر الإجرامية فى منطقة رملة بولاق، وكلفت النيابة الأجهزة الامنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها أن "سيد ض ع" 58 سنة، صاحب ورشة حدادة، يقوم بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل الورشة ملكه والاتجار فيها بدون ترخيص، فتم استهدافه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

كما عثرت القوات داخل الورشة على 88 قطعة سلاح أبيض عبارة عن "70 سكينا، 18 ساطورا"، و3 جراب جلد، و70 مقبضا خشبيا، وحجر سن، وصاروخ جلخ كهربائى، ومطرقة حديدية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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