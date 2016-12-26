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تجديد حبس مدحت بركات بتهمة البلطجة ومنع "استرداد الاراضى" من مباشرة عملها

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تجديد حبس مدحت بركات بتهمة البلطجة ومنع "استرداد الاراضى" من مباشرة عملها تجديد حبس مدحت بركات بتهمة البلطجة ومنع "استرداد الاراضى" من مباشرة عملها

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر للمرة الثانية، حبس رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحى لاتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك، ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم، وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكان رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، قد تمكنوا من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة، عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية، منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك وإتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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