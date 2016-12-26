خبير تمويل لخالد صلاح: "تعويم الجنيه" تأخر ولم نسوق القرار بالخارج جيدا

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار التعويم صحيح وكان يجب تطبيقه من فترة كبيرة داخل مصر، لكننا لم نسوق قرار تعويم الجنيه فى مصر خارجيا حتى الآن، وكان يجب وضع آلية لهذا الأمر من قبل وزيرة الاستثمار منذ تطبيق القرار.

وأوضح إبراهيم خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهارone أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت فى الفترة السابقة، يجب تفعيلها فى أسرع وقت ممكن، لأن الاستفادة من قرارات التعويم خارجيا لم تتم حتى الآن منذ تطبيقها، وهذه مسئولية وزارة الاستثمار الغارقة فى المشكلات خلال فترة الراهنة.

وأضاف إبراهيم، إن هناك مشكلة تتمثل فى نقص النقد الأجنبى وتتحمل مسئوليتها الحكومة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولم يكن يليق أن يتحول الدولار فيها إلى سلعة تتداول على الأرصفة.