أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من الرئيس المعزول محمد مرسى

Google+ Print
اليوم.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من الرئيس المعزول محمد مرسى

>كتب كريم صبحى

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات الدعوى التى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وطالبت الدعوى فى مضمونها، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لانعدام صفته فى الحصول على هذه الأوسمة، وقالت الدعوى: "كيف لهذا الرجل الذى لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أن يمنح نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط من الدولة، والتى يترتب عليها مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى".

 

وأوضحت الدعوى، أن تلك سابقة أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، هى الأولى من نوعها فى تاريخ ، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى المصرى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة