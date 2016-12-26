مهندس زراعى وصائغ يسرقون محل ذهب بأشمون على طريقة "لصوص لكن ظرفاء"

المنوفية _ محمد فتحى

على غرار الفليم القديم"لصوص لكن ظرفاء" لكن فى هذه المرة اختلفت أدوار البطولة، من عادل إمام وأحمد مظهر، إلى هانى إبراهيم محمد صائغ، ومحمود محمد حافظ مهندس زراعى، مقيمين بمدينة القناطر الخيرية.

وأكد المتهمان، فى اعترافاتهما، أنهما جسدا دور الفيلم ولكن بنجاح، وقاموا بسرقة محل ذهب بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية،وذلك عن طريق فكرة فليم "لصوص لكن ظرفاء"، عن طريق تأجير محل بجوار محل الذهب، وقاموا بتشغيله على أساس مكتبة خردوات، وكانوا يتعاملوا مع الجميع بشكل جيد حتى لا يشك أحد لو لحظة فيهم.

وتابع المتهمان: "قمنا بتكسير حائط المحل يوم إجازة صاحب المحل فى ساعات متأخرة من الليل، وقمنا بسرقة 4 كيلو ذهب، وبعنا الذهب لصائغ يدعى عمر شاهين فى منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بمبلغ مالى 2 مليون جنيه، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، عن طريق وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبمناقشة المتهمين تبين قيامهما بصرف مبالغ من المبلغ المالى، وتم وقف أرصدتهما فى البنوك، وجارى إعادة المبلغ المالى لصاحب محل الذهب.

وبالعرض على المستشار يامن يوسف ر ئيس نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من أحمد مصطفى محمد صاحب محل ذهب بمدينة أشمون باكتشافه بتكسير وتحطيم محل الذهب ملكه، وسرقة 4 كيلو ذهب.

على الفور قرر العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، والرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وتم تفريغ محتوى كاميرات المراقبة لعدد من الكاميرات القريبة من محل المشغولات الذهبية، الذى شهد واقعة السطو عليه بمدينة أشمون، بشارع الروضة بجوار الجمعية الشرعية، وأدلى بمعلوماته حول الواقعة بكل تفاصيلها واكتشافه واقعة السرقة، لافتا إلى أنه تم سرقة كميات من الذهب ومبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه نقدا.

وأكدت المعلومات، أن المعاينة الأولية للمحل أوضحت أن هناك نقبا من المحل المجاور يكشف الطريق الذى سلكه السارق لسرقة المحل والسطو عليه، وبوضع خطط محكمة وتحديد هوية المتهمين، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من هانى إبراهيم محمد صائغ ومحمود محمد حافظ مهندس زراعى، ومقيمين بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بسرقة محل الذهب، عن طريق فكرة فليم "لصوص لكن ظرفاء" وتم تنفيذ الخطة بكل نجاح، وتم تكسير الحائط، وسرقوا الذهب والأموال المذكورة، وتم تحرير بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.