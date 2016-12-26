بالصور.. نادى طنطا الرياضى يذبح عجلاً لـ"كسر النحس" قبل لقاء "الداخلية"

الغربية - إسلام الخياط

ذبح أعضاء مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى، أمس الأحد، عجلاً، قبل مواجهة الداخلية فى المباراة القادمة يوم الأربعاء المقبل، بملعب نادى طنطا الرياضى.

وجاءت فكرة الذبح رغبة من مجلس الإدارة للابتعاد عن الخسارة فى المباراة القادمة، و"فك النحس" عن الفريق بعد خسارة عدد من المباريات التى حققها الفريق.

وأكد مسئول بنادى طنطا الرياضى أن ذبح العجل جاء من أجل أمنيات مجلس الإدارة بفوز الفريق فى المباراة القادمة، وأن يبعد الخسارة والهزيمة لاستكمال فرحة عاشقى ومحبى النادى من جماهيره العريقة، لافتا لأنه تم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويذكر أن فريق نادى طنطا الرياضى فاز على نادى الشرقية وحصل على 3 نقاط ويستعد للمباراة القادمة لمواجهة الداخلية الأربعاء المقبل.



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