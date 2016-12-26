ننشر نص مقترحات وزير الصحة لرئيس الوزراء بشأن زيادة أسعار الدواء أول فبراير

كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على نص مقترحات وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية، التى قدمها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وتشمل المقترحات زيادة أسعار 15% من منتجات الشركات المحلية و20% بنسبة 50% بحد أقصى.

وتشمل المقترحات زيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50: 100 جنيه، بنسبة 40%، والأدوية فوق الـ100جنيه بنسبة 30%.

وشمل المقترح زيادة 20% من الأدوية المستوردة لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0:50 جنيه بنسبة 50% والأدوية فوق الـ50 جنيها بنسبة 40%.

وجاء بالمقترح الخاص بشركات الأدوية زيادة أسعار الترسية لمناقصة الأدوية التى تورد لوزارة الصحة بنسبة 50% على أن يتم تفعيل هذه الزيادة أول فبراير من عام 2017.