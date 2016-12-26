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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. بانتظارك يوم ممتع ويتوقع أن تأخذ قرارا مصيريا

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. بانتظارك يوم ممتع ويتوقع أن تأخذ قرارا مصيريا حظك اليوم برج الأسد الاثنين 26/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. بانتظارك يوم ممتع ويتوقع أن تأخذ قرارا مصيريا

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نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع أصحابه بقوة الشخصية، والميل إلى تولى القيادة والسلطة، وهو ما يفسر أن هناك الكثير من أبناء هذا البرج أصبحوا من أشهر قادة العالم منهم على سبيل المثال نابليون بونابرت وجون كيندى.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

إذا كنت مررت فى الفترة الأخيرة بنوع من أنواع الاختبارات فقد تظهر هذا اليوم نتيجة إيجابية لهذا الاختبار، وستأتى ثمار عملك الشاق وتفانيك فيه وستتحسن أحوالك المالية فى هذا اليوم، خاصة إذا طلبت المشورة من أصدقائك وزملائك.

 

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

اللقاءات العاطفية ممكنة جدًا اليوم، على الرغم من أن هذه الأمور قد تستغرق وقتًا طويلاً للعمل عليها بسبب عدم نضج شريكك العاطفي، وعدم شعورك بالأمان بالإضافة إلى التجارب السابقة لكما والتى تسببت فى تخوفكما من العلاقات.

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

تجرب روتينًا جديدًا لممارسة الرياضة والعناية بلياقتك البدنية، واليوم قد تجد نتيجة إيجابية لهذه التمارين، وقد تشعر بالحيوية والنشاط وتجد نفسك منغمسًا تمامًا فى هذه الهواية الجديدة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

ستعيش يومًا ممتعًا جدًا وستعيد النظر فى العلاقات الاجتماعية المحيطة بك حتى لو كانوا الأصدقاء والأقارب، ومن الممكن أن تتسبب مكالمة أو رسالة بريدية فى أن تتخذ قرارًا مصيريًا.


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مصر 365

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