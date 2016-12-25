طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس جيبوتي

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لتأمين وصول إسماعيل عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي، المقرر لها غدًا الاثنين، لبحث سبل دعم التعاون مع مصر.

وقامت سلطات الأمن باخلاء ساحات انتظار السيارات الموجود أمام الصالة الرئاسية، وسط تمشيطات واسع لمحيطها بالكلاب البوليسية لتأمين وصول رئيس دولة جيبوتي، فضلًا عن قيام محافظة القاهرة بتعليق علمي مصر وجيبوتي علي مداخل ومخارج المطار.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة رئيس جيبوتي، ويعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيا مشتركًا للتحدث إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.