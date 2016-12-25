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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 26 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 26 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 26 ديسمبر 2016

مهنياً: تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان

عاطفياً: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة

صحياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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