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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 26 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 26 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الحمل الإثنين 26 ديسمبر 2016

برج الحمل

مهنياً: يبدو أن الجو واعد ومشرق وغني بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية

عاطفياً: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة، إنما ليوم فقط، فلا تقلق

صحياً: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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