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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مواد اغاثية على سكان جزيرة ميون

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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مواد اغاثية على سكان جزيرة ميون الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مواد اغاثية على سكان جزيرة ميون

 يواصل الهلال الأحمر الإماراتي دعمه للمناطق المحررة حيث سير اليوم كميات من المواد الإغاثية الى جزيرة ميون اشتملت على مواد غذائية متنوعة.

وقال الشيخ سالم العيني ،احد أعيان جزيرة ميون ، إن الجزيرة بحاجة إلى الدعم في كافة المجالات مشيدا بما توليه دولة الامارات الشقيقة من اهتمام بالجزيرة من خلال إعادة بناء المرافق الخدمية التي تم تدميرها ونهبها من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح اثناء سيطرتها على الجزيرة التي تقع في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب.

واضاف أن الدور الذي قامت به دولة الامارات واضح وجلي من خلال تحرير الجزيرة من مليشيا الحوثي وصالح وحاليا في دعم وإنعاش المرافق الخدمية واغاثة المواطنين.
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