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الكهرباء : دفع رسوم النظافة إختياريا ومن حق المواطن عدم الدفع

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الكهرباء : دفع رسوم النظافة إختياريا ومن حق المواطن عدم الدفع الكهرباء : دفع رسوم النظافة إختياريا ومن حق المواطن عدم الدفع

أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء و الطاقة أن دفع رسوم النظافة الموجودة علي فواتير الكهرباء إختياريا و ليس إجباريا من حق المواطن عدم دفع هذه الرسوم،وقد أعلن دكتور أيمن أن ما أثير في مواقع التواصل الإجتماعي حول دراسة إلغاء رسوم النظافة من الفواتير بسبب كثرة شكاوي المواطنين إعتراضا علي تحصيل رسوم دون وجود خدمة عار من الصحة ولا يوجد نية لإلغاء الرسوم و لكن تلك الرسوم هي إختيارية علي المواطن إختيار دفعها أو رفض الدفع .

رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء :

ويرجع نزول رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء إلي عدة سنوات و كان الغرض منها تحصيل المال للدفع لشركات النظافة الأجنبية التي تعاقدت مع آنذاك للم القمامة و تنظيف الشوارع و لكن بسبب وجود ثغرات في العقود وعدم وجود بنود معاقبة في حال سوء الخدمة المقدمةمن الشركات الأجنبية، إستطاعت تلك الشركات الأجنبية الحصول علي أموال دون تقديم خدمة جيدة مما أدي إلي مشكلة القمامة المنتشرة بجميع شوارع المدن و المحافظات .

زيادةأسعار الفواتير :

هذا ويعاني المواطن في الآونة الأخيرة من زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء بعد رفع جزء كبير من دعم الكهرباء في إطار الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به البلاد وقد أعلن الدكتور أيمن حمزة أن من حق المواطن تقسيط الفواتير و أن تقسيط الفواتير هو أيضا إختياريا ولا تستطيع الشركة وضع أي مبالغ في خانة التقسيط إلا بعد طلب من صاحب الفاتورة بتقسيط مبلغ معين،أي أن التقسيط و دفع رسوم النظافة كلاهما إختاري للمواطن،واكد المتحدث الرسمي أن علي المواطن مراجعة فاتورته وكل الخانات و تقديم شكوي في حال وجود أي أخطاء بالفاتورة .

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رئيس قسم الأخبار

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