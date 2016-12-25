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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 12 / 2016.. القمة 113 فى بتروسبورت

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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 12 / 2016.. القمة 113 فى بتروسبورت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 12 / 2016.. القمة 113 فى بتروسبورت

>كتب رمضان حسن

 

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم والتى جاء فى مقدمتها إعلان اتحاد الكرة بإقامة مباراة القمة 113 بين الزمالك والأهلي على استاد بتروسبورت بدلا من برج العرب.

 

 

 

 

 

 

 

كشف سيف زاهر عضو اتحاد الكرة، أن قمة الزمالك والأهلى المقرر لها الخميس المقبل عادت إلى استاد بتروسبورت بعد موافقة الجهات الأمنية.

 

تابع زاهر لـ " اليوم السابع " الأمن وافق على استضافة قمة الزمالك والأهلى ببتروسبورت بناء على طلب الزمالك صاحب الملعب، ويقام اللقاء فى السابعة مساء ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17.

 

 

 

 

 

فاز فريق سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 71/75 فى الجولة قبل الأخيرة من الدور النهائى بدورى السلة المرتبط الذى يقام بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاءت نتيجة الأشواط 19/22، 42/38، 61/57 لصالح الأهلى .

 

جاء فوز الأهلى ليحسم حصوله على لقب الدورى مؤقتا بعد أن ارتفع رصيده إلى 40 نقطة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 36 نقطة، وأصبحت المنافسة محصورة بين الفريق الأحمر وسبورتنج الذى فاز على الجزيرة اليوم ووصل للنقطة 38.

 

 

 

 

 

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى سمير عثمان ومحمد الحنفى ليكون احتياطيا لإدارة لقاء القمة الذى يجمع بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

لم يتلق الجبلاية حتى الآن ردا من الاتحادات الأوروبية التى تم مخاطبتها لاختيار طاقم حكام لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك، وكان اتحاد الكرة قد ارسل إلى بعض من الاتحادات الأوروبية للموافقة على تعيين طاقم حكام لإدارة قمة الخميس المقبل.

 

 

 

 

 

فاز فريق الإسماعيلى فى نظيره عرب الرمل بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ32 من مسابقة كأس ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية، وأحرز للدراويش كريم بامبو، وأحمد الصعيدى، وبذلك يتأهل الدراويش لدور الـ16 من المنافسة.

 

 

 

 

 

تعرض رامى ربيعة، مدافع الأهلي، لإصابة قوية خلال مران الفريق المقام حالياً بالتتش استعداداً لمباراة الزمالك الخميس المقبل بالدورى، فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز.

 

 

 

وسقط ربيعة على الأرض نتيجة كرة مشتركة مع أحد زملائه، ولم يستطع الخروج على قدمه، فاضطر الجهاز الطبى لحمله على "كرسى" وغادر عليه ملعب التتش.

 

وسيخضع ربيعة لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور خالد محمود لتحديد حجم الإصابة.

 

 

 

 

 

لقى نادى الزمالك خطابا رسميا من نظيره تورينو الإيطالى، للحصول على خدمات مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع إمكانية شرائه نهائيا عقب انتهاء الإعارة.


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