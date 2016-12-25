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موجز أخبار مصر للساعة 10.. رئيس الوزراء: أسعار الأدوية ستكون مقبولة جدا

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موجز أخبار مصر للساعة 10.. رئيس الوزراء: أسعار الأدوية ستكون مقبولة جدا موجز أخبار مصر للساعة 10.. رئيس الوزراء: أسعار الأدوية ستكون مقبولة جدا

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نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء تنفيذ الكيان الرياضى بالعاصمة الإدارية وإنجازه فى 2017، واستدعاء إسرائيل للسفير الأمريكى ردا على موقف واشنطن من قرار الاستيطان، واحتفال بشار الأسد وزوجته بعيد الميلاد بمدينة صيدنايا.

 

 

 

وإلى موجز لأهم أخبار للساعة العاشرة مساءً:

 

 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم عرض التطورات الجارية بشأن مشروع إنشاء كيان رياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 93 فدانًا.

 

 

زار الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء دير سيدة صيدنايا ذات الغالبية المسيحية، واحتفلا بعيد الميلاد المجيد.

 

 

 

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السفير الأمريكى لدى إسرائيل دان شابيرو، ليقدم له إيضاحات حول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار ضد المستوطنات فى مجلس الأمن الدولى مما أفسح المجال أمام اعتماده.

 

 

 

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أزمة الأدوية، إن هناك تصور نهائى تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب.

 

 

 

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى طريق 15 مايو أمام المتجه من وسط البلد وفى طريقه إلى المهندسين، بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية أعلى الطريق.

 

 

 

أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التشكيل النهائى لـ"لجنة القيم"، برئاسة النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وعضوية كل من: حسن بسيونى، وإيهاب الطماوى، وشادى أبو العلا، وأسامة متولى، ومحمد مجدى مرشد، وعبلة الهوارى، وهشام الشطورى، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، وماريان عازر، وأحمد بدران، وأحمد سميح، ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.

 

 

 

نفى شريف فتحى وزير الطيران المدني، وجود أى أبعاد سياسية من أعضاء المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى ، أو وجود مؤامرة من جانب وقطر، لتغيير رئيس الهيئة المهندس محمد إبراهيم شريف.

 

 

 

فى آخر تغريدة لأوباما فى الكريسماس كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، نشر حساب البيت الأبيض عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر، صورة لأسرة الرئيس الأمريكى مهنئاً الشعب الأمريكى بعيد الميلاد المجيد.

 

 

 

 

 

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع يتضمن اعترافات محمود حسين، مسؤول مراسلى قناة الجزيرة فى مصر والمعد بالقناة، الذى أُلقى القبض عليه أمس السبت، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى.

 

 

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع بدرجة كبيرة، مشددا على أن الدولار وصل لمرحلة "خرافية" تصيب أى مواطن بالخوف، بسبب النزيف الذى تعانى منه كل البيوت المصرية.

 

 

 

 

 

يستعرض "برلمانى" أهم وأخطر 10 تصريحات أدلى بها نواب البرلمان، خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتى فى صدارتها هجوم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، على متمثلة فى وزير قائلا له: "هدفعلك 10 آلاف جنيه لو جبت لى كيس سكر وبلاش تعلقوا فشلكم على شماعة "تلاعب التجار". 

 

 

تقدم النائب تامر الشهاوى، بمقترح للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لإنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية الـDNA. للمتهمين فى قضايا جنائية والصادر فى حقهم أحكام وجرائم إرهابية. 


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