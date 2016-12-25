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بعد تفخيخ طفلته.. مقتل «أبو نمر السوري» في دمشق

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بعد تفخيخ طفلته.. مقتل «أبو نمر السوري» في دمشق بعد تفخيخ طفلته.. مقتل «أبو نمر السوري» في دمشق

أبو نمر السوري

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن “أبو نمر السوري”، الذي قام بتفخيخ طفلته سابقاً، قتل متأثرًا بإصابته في حي «تشرين» عند أطراف العاصمة دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قتل عبد الرحمن شداد، المعروف بلقب أبو نمر السوري، متأثرًا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، عقب إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين خلال خروجه من مكان تواجده في حي تشرين الواقع عند أطراف العاصمة دمشق.

وكانت مصادر أهلية أكدت وفقًا للمرصد السوري، أن أبو نمر أصيب بشكل مباشر بطلقات نارية خلال استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، تسببت له بجراح خطرة، ورجحت المصادر أن تكون جبهة فتح الشام هي من قامت باغتياله، حيث كان يعمل تحت حمايتها.

يذكر أن انفجارًا استهدف مركز شرطة في العاصمة السورية دمشق في الـ16 من ديسمبر الجاري، نتج عن تفجير حزام ناسف من بعد كانت ترتديه طفلة، أسفر عن وقوع إصابات.

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