النصر للتعدين يختار 19 لاعبا لمواجهة سموحة بالدورى

استقر الجهاز الفنى لنادى النصر للتعدين بقيادة أسامة عرابى على القائمة التى سيواجه بها الفريق نادى سموحه فى لقاء الجولة 17 من الدورى الممتاز والمقرر له الثلاثاء المقبل.

واختار الجهاز الفنى للتعدين 19 لاعبا وهم " أحمد حمدى ومصطفى عبد الستار حارسى مرمى - إسلام صيام وحسام عبد الصبور ومحمد عبده كفته وأحمد جودة وأحمد إسماعيل وعمرو زينهم وإسلام سرى وعبد العزيز أمام وأحمد مدبولى وهيثم الفيل وهشام عبد الحميد وإسلام شرقية ومحمد نادى وحمادة جلال ورمضان ربيع وباتريك أدو .

> وتشهد قائمة النصر للتعدين عودة باتريك أدو رأس الحربة وهداف الفريق بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مباراة المقاصة الماضية لحصوله على 3 إنذارات .

> ويغيب عن صفوف التعدين حسين محمد وهنرى ومصطفى شنط ومحمود تريكة وحارسى المرمى محمود طلعت ومحمد أبو تريبه ومحمود عامر لأسباب فنية فيما يغيب أيزى لعدم وصول بطاقته الدولية . ويحتل فريق النصر للتعدين المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط .

شبكةعيونالإخبارية

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