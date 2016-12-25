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نشرة ONA ا القرموطي ببطانية.. حميد الشاعري ضيف أبلة فاهيتا.. «الشركة» برنامج مشترك بين ماسبيرو وصوت القاهرة

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» المذاع على قناة العاصمة الجديدة بـ”بطانية” على كتفه، و”تيشيرت” أبيض مكتوب عليه “الناس لبعضيها”، وذلك تضامنًا مع كل من يحتاج للدفِئَ في الشتاء.. للمزيد

جابر القرموطي بالبطانية

جابر القرموطي بالبطانية

يستعد قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات لإطلاق أول برنامج اقتصادى من نوعه فى قطاع الأخبار ذو رعاية إعلانية.. للمزيد

برنامج الشركة

برنامج الشركة

في حلقة جديدة من برنامجها الاجتماعي “إنتبهوا ايها السادة “كشفت النجمه هالة فاخر أنه الأسبوع الأخير لهذا الموسم من البرنامج.. للمزيد

هالة فاخر

هالة فاخر

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفًا اليوم على برنامج “أبلة فاهيتا” في موسمه الرابع على شاشة سي بي سي وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الحادية عشر مساء.. للمزيد

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حميد الشاعري وأبلة فاهيتا

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أونا

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