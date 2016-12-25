الأرصاد تحذر من تسلق جبال سانت كاترين

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد، من تسلق جبال سانت كاترين خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى تحت الصفر و «-3».

وقال “عبد العال”، خلال مداخلته ببرنامج «مساء القاهرة» المذاع على قناة«TEN»، مع الإعلامية إنجى أنور اليوم، الأحد: “لايُنصح بتسلق جبال سانت كاترين إلا فى حال وجود مرشد ممتاز، ويفضل تجنبها هذا الأسبوع حتى لا تتكرر مأساة أخرى”.

وعن حالة الطقس أشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن “هناك حالة من عدم استقرار فى الاحوال الجوية، وستشهد السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى أمطار شديدة طوال الأسبوع، وستختلف شدتها من يوم إلى آخر ومن وقت لآخر”.