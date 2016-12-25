ضبط تاجر بحوزته 10 أطنان سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بنجع حمادى

قنا – وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط التجار المتلاعبين بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط تاجر بحوزته 10 أطنان سماد وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو ظاهر.ع 40 سنة تاجر مقيم بدائرة نجع حمادى، لقيامه بتجميع كميات من اللسماد المدعوم داخل مخزن لبيعها فى السوق السوداء.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.