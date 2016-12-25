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أخبار الإسماعيلى اليوم الأحد 25/12/2016.. الإسماعيلى يتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر

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أخبار الإسماعيلى اليوم الأحد 25/12/2016.. الإسماعيلى يتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر أخبار الإسماعيلى اليوم الأحد 25/12/2016.. الإسماعيلى يتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر

>كتب - أحمد سمير

شهد النادى الإسماعيلى اليوم 25 ديسمبر 2016 العديد من الأخبار،  وكانت أبرزها كالتالى:

 

 

 

 

فاز فريق الإسماعيلى على نظيره عرب الرمل بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ32 من مسابقة كأس ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية، أحرزهما للدراويش كريم بامبو، وأحمد الصعيدى، وبذلك يتأهل الدراويش لدور الـ16 من المنافسة.

 

 

 

 

حقق فريق الشباب بالنادى الأهلى فوزًا مهمًا اليوم الأحد، على فريق الإسماعيلى بهدف نظيف بالإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة التاسعة لدورى الشباب.

 

 

 

قدّم شباب المارد الأحمر عرضًا جيدًا وقويًا أمام الدراويش ونجح أبناء سمير كمونة المدير الفنى للفريق فى تحقيق فوز مُثير على الدراويش فى عقر دارهم.

 

 

 

يقود فريق الشباب بالأهلى جهاز فنى كُفء بقيادة سمير كمونة ومعه أسامة حسنى مدربًا مُساعدًا وإيهاب جلال مدرب حُراس المرمى، وأحمد فوزى المدير الإدارى.

 

 

 

وافق عمر جمال، لاعب المقاولون العرب الحالى والإسماعيلى السابق، على التنازل عن نصف مستحقاته المالية المتأخرة منذ ثلاث سنوات، بعد سلسلة المفاوضات التى عقدها معه المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى وسعى لإقناعه بالتنازل عن جزء من مستحقاته.

 

 

 

وشهد توقيع اللاعب على مستندات تنازله عن نصف مستحقاته كل من المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، ومحمد الكلية أمين الصندوق، وماهر الديب المدير المالى، ومحمد خلف مدير التسويق، ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.

 

 

 

يذكر أن اللاعب تنازل عن شكواه فى اتحاد الكرة ضد النادى الإسماعيلى.


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